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Хольгер Руне опубликовал пост по итогам турнира АТР-500 в Лондоне

Хольгер Руне опубликовал пост по итогам турнира АТР-500 в Лондоне
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Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне опубликовал пост по итогам турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале он проиграл испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6.

Лондон (м). 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
Хольгер Руне
9
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		7 7 2
7 7 		6 4 6
         
Роберто Баутиста-Агут
51
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

«Уважение Роберто за невероятный матч. А мне пора продолжить работу на тренировочном корте, чтобы подготовиться к Уимблдону», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале турнира в Лондоне Роберто Баутиста-Агут сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, который был сильнее француза Артура Риндеркнеша (7:5, 6:4). Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.

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Комментарии
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