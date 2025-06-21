Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне опубликовал пост по итогам турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале он проиграл испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6.

«Уважение Роберто за невероятный матч. А мне пора продолжить работу на тренировочном корте, чтобы подготовиться к Уимблдону», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.

В полуфинале турнира в Лондоне Роберто Баутиста-Агут сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, который был сильнее француза Артура Риндеркнеша (7:5, 6:4). Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.