Хольгер Руне опубликовал пост по итогам турнира АТР-500 в Лондоне
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Девятая ракетка мира датчанин Хольгер Руне опубликовал пост по итогам турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания). В четвертьфинале он проиграл испанскому теннисисту Роберто Баутиста-Агуту со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 2:6.
Лондон (м). 1/4 финала
20 июня 2025, пятница. 20:10 МСК
9
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 4
|6
51
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
«Уважение Роберто за невероятный матч. А мне пора продолжить работу на тренировочном корте, чтобы подготовиться к Уимблдону», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.
В полуфинале турнира в Лондоне Роберто Баутиста-Агут сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, который был сильнее француза Артура Риндеркнеша (7:5, 6:4). Действующим чемпионом соревнований является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.
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