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Кузнецова — о песне Синнера: к нашему сожалению или счастью, он там не спел

Кузнецова — о песне Синнера: к нашему сожалению или счастью, он там не спел
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о песне, которую выпустил лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. Итальянец записал композицию с известным оперным певцом Андреа Бочелли. Отметим, что Синнер в произведении не поёт, а только произносит несколько фраз.

«Янник Синнер выпустил песню с Андреа Бочелли. К нашему сожалению или счастью, он там не спел, а произнёс несколько фраз», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Ранее Янник Синнер уступил во втором круге турнира в Галле казахстанскому теннисисту 45-й ракетке мира Александру Бублику. Счёт — 6:3, 3:6, 4:6.

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