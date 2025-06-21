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Мария Тимофеева — Эшлин Крюгер, результат матча 21 июня 2025, счет 6:3, 5:7, 3:6, квалификация турнира в Бад-Хомбурге

Мария Тимофеева не смогла выйти в финал квалификации турнира в Бад-Хомбурге
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276-я ракетка мира россиянка Мария Тимофеева не смогла выйти в финал квалификации турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия), уступив в полуфинале американке Эшлин Крюгер (33-й номер рейтинга) со счётом 6:3,
5:7, 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 2 минуты. За время матча Эшлин Крюгер сделала три подачи навылет, допустила 16 двойных ошибок и смогла реализовать семь брейк-пойнтов из девяти. Мария Тимофеева сделала один эйс, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти.

В финале квалификации турнира в Бад-Хомбурге Эшлин Крюгер сыграет с победительницей встречи между чешкой Катержиной Синяковой и французской теннисисткой Армони Тан.

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