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Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: результаты игрового дня 21 июня

Турнир WTA-500 в Берлине, 2025 год: результаты игрового дня 21 июня
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Сегодня, 21 июня, в Берлине (Германия) состоялись полуфинальные матчи травяного турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами предпоследнего игрового дня соревнований в столице Германии.

Теннис. Турнир WTA-500 в Берлине. 1/2 финала, 21 июня:

  • Арина Соболенко (Беларусь) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 2:6, 4:6;
  • Ван Синьюй (Китай, Q) — Людмила Самсонова (Россия) — 6:4, 6:1.

Отметим, что Арина Соболенко впервые за шесть лет проиграла сопернице, не входящей в топ-150 рейтинга.

Турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня. Действующей чемпионкой соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Анну Калинскую.

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