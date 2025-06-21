«**** тупая». Зверев эмоционально выругался по ходу матча с Медведевым

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не сдержал эмоций во время матча с 11-й ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира ATP-500 в Галле (Германия). Неизвестно, кому адресовано высказывание Александра.

«**** тупая», — сказал Зверев после неудачного розыгрыша.

По личным встречам на официальных турнирах Медведев ведёт со счётом 12-7. На траве они раньше никогда не встречались — почти все игры были на харде и ещё две на грунте (обе выиграл Медведев).

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.