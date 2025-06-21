Даниил Медведев вышел в первый финал с марта 2024 года

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в первый финал с марта 2024 года.

Сегодня, 21 июня, Медведев одержал яркую победу в полуфинале турнира ATP-500 в Галле (Германия). Даниил обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

В матче за титул Медведев сыграет с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Карен Хачанов (Россия). Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.