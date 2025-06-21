Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Лондоне
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в финал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/2 финала своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута (51-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Лондон (м). 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 18:05 МСК
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
51
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. За время игры Карлос Алькарас сделал 15 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Роберто Баутиста-Агут сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
В финале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сыграет с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее британца Джека Дрейпера (6:4, 4:6, 7:5).
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