Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Лондоне

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в финал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/2 финала своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута (51-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. За время игры Карлос Алькарас сделал 15 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Роберто Баутиста-Агут сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В финале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сыграет с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее британца Джека Дрейпера (6:4, 4:6, 7:5).