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Карлос Алькарас — Роберто Баутиста-Агут, результат матча 21 июня 2025, счет 6:4, 6:4, 1/2 турнира АТР-500 в Лондоне

Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Лондоне
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в финал турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), обыграв в матче 1/2 финала своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута (51-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Лондон (м). 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 18:05 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Роберто Баутиста-Агут
51
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

Теннисисты провели на корте 1 час 30 минут. За время игры Карлос Алькарас сделал 15 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Роберто Баутиста-Агут сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

В финале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сыграет с чехом Иржи Легечкой, который был сильнее британца Джека Дрейпера (6:4, 4:6, 7:5).

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