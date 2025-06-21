Даниил Медведев одержал победу над Александром Зверевым в четвёртый раз подряд

11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев одержал четвёртую подряд победу над третьим номером мирового рейтинга АТР немцем Александром Зверевым. Медведев был сильнее Зверева в полуфинале травяного турнира АТР-500 в немецком Галле со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.
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Даниил Медведев одержал победы во всех матчах с Александром Зверевым с октября 2023 года, когда он обыграл немца в полуфинале хардового турнира АТР-500 в Пекине (6:4, 6:3). Также он был сильнее в матчах со Зверевым на групповом этапе Итогового турнира АТР — 2023 (7:6 (7:5), 6:4) и в полуфинале Australian Open — 2024 (5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3). Зверев в последний раз одерживал победу над Медведевым в августе 2023 года в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (6:4, 5:7, 6:4).
В финале турнира в Галле Даниил Медведев сыграет с победителем встречи между казахстанским теннисистом Александром Бубликом и россиянином Кареном Хачановым.
- 21 июня 2025
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