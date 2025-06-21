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Определились финалисты турнира АТР-500 в Лондоне

Определились финалисты турнира АТР-500 в Лондоне
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Сегодня, 21 июня, завершились полуфинальные матчи на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне. Финал:

Иржи Легечка в полуфинале был сильнее британского теннисиста Джека Дрейпера (6:4, 4:6, 7:5), а Карлос Алькарас обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (6:4, 6:4).

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в прошлом году обыграл в финале итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 7:6 (10:8). Американец принял решение не защищать титул на турнире этого года.

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