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Определились финалистки турнира WTA-250 в Ноттингеме

Определились финалистки турнира WTA-250 в Ноттингеме
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Сегодня, 21 июня, завершились полуфинальные матчи на турнире категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. Турнир WTA-250 в Ноттингеме. Финал:

В полуфинале турнира Маккартни Кесслер была сильнее словачки Ребекки Шрамковой (6:4, 6:2), а Даяна Ястремская обыграла польскую теннисистку Магду Линетт (6:4, 6:4).

Турнир в Ноттингеме проходит с 16 по 22 июня. Призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс. Действующей чемпионкой является британка Кэти Бултер, в прошлогоднем финале обыгравшая чешку Каролину Плишкову. В 2025 году Бултер проиграла Маккартни Кесслер в четвертьфинале.

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