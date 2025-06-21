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Александр Бублик — Карен Хачанов: россиянин выиграл первый сет полуфинала турнира в Галле

Александр Бублик — Карен Хачанов: россиянин выиграл первый сет полуфинала турнира в Галле
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Сегодня, 21 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) проходит полуфинальный матч между казахстанским теннисистом 45-й ракеткой мира Александром Бубликом и россиянином Кареном Хачановым, занимающим 22-ю строчку мирового рейтинга ATP. Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу Карена.

Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 19:35 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		6
6 		6
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Карен Хачанов лидирует по личным встречам теннисистов — 1-0. Он выиграл в 2020 году на харде «Мастерса» — формально в Цинциннати, а по факту на кортах US Open, куда турнир был перенесён из-за пандемии, — со счётом 6:4, 6:4.

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.

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