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«Я играл великолепно». Медведев — о победе над Зверевым в полуфинале Галле

«Я играл великолепно». Медведев — о победе над Зверевым в полуфинале Галле
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). В матче 1/2 финала он обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 16:15 МСК
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		6 1 6
6 3 		7 7 4
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Доволен своим уровнем. Я играл великолепно. Мог бы сыграть намного лучше, когда у меня был брейк во втором сете, но это нормально. В третьем сете произошло то же самое: когда у меня был брейк, он начал играть лучше. Я рад, что всё-таки мне удалось сохранить хладнокровие и реализовать брейк-пойнты. С удовольствием завершил бы матч на матчболе во втором сете. Я играл немного медленнее, чтобы не допустить ошибки, а он отлично показал себя. Рад, что в итоге победил», — сказал Медведев после матча.

В матче за титул Медведев сыграет с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Карен Хачанов (Россия). Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

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