«Не показал свой лучший теннис». Дрейпер — об итогах выступления на турнире в Лондоне

Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер оценил своё выступление на турнире АТР-500 в Лондоне (Великобритания).

«Я знаю, что это мой лучший результат на этом турнире. Сегодня я проиграл игроку, который на этот раз оказался лучше меня. В итоге совершаешь пару ошибок тут, пару там — и на этом уровне это непростительно. Думаю, неделя получилась крепкой: я не показал свой лучший теннис, но в то же время почувствовал прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Я дал себе шанс сыграть в финале, но в решающий момент не выдержал. Таков теннис. Больше нечего добавить. Продолжу работать, чтобы стать лучше, чем я есть сейчас. Хочу выступить лучше на Уимблдоне», – приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Джек Дрейпер уступил в полуфинале турнира чеху Иржи Легечке со счётом 4:6, 6:4, 5:7.