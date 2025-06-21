Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не показал свой лучший теннис». Дрейпер — об итогах выступления на турнире в Лондоне

«Не показал свой лучший теннис». Дрейпер — об итогах выступления на турнире в Лондоне
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер оценил своё выступление на турнире АТР-500 в Лондоне (Великобритания).

«Я знаю, что это мой лучший результат на этом турнире. Сегодня я проиграл игроку, который на этот раз оказался лучше меня. В итоге совершаешь пару ошибок тут, пару там — и на этом уровне это непростительно. Думаю, неделя получилась крепкой: я не показал свой лучший теннис, но в то же время почувствовал прогресс по сравнению с прошлым сезоном. Я дал себе шанс сыграть в финале, но в решающий момент не выдержал. Таков теннис. Больше нечего добавить. Продолжу работать, чтобы стать лучше, чем я есть сейчас. Хочу выступить лучше на Уимблдоне», – приводит слова Дрейпера Punto de Break.

Джек Дрейпер уступил в полуфинале турнира чеху Иржи Легечке со счётом 4:6, 6:4, 5:7.

Материалы по теме
Карен Хачанов проиграл Бублику в Галле! Российского финала не будет. LIVE!
Live
Карен Хачанов проиграл Бублику в Галле! Российского финала не будет. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android