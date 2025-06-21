Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джек Дрейпер — о физическом состоянии: не чувствовал себя нормально ни в один из дней

Джек Дрейпер — о физическом состоянии: не чувствовал себя нормально ни в один из дней
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал о проблемах со своим физическим состоянием во время теннисного турнира в Лондоне.

«Всю неделю я борюсь с физическими проблемами, у меня сейчас ангина. Я не чувствовал себя нормально ни в один из дней. Сделал всё возможное, чтобы вытянуть каждый матч, некоторые из них были очень тяжёлыми. Это объясняет мои перепады по ходу недели, но это нормально, особенно если приходится играть против таких соперников, которые так хорошо подают и действуют. Я горжусь своей позицией. Думаю, я вёл себя профессионально. Как спортсмен, у меня не было другого выбора. Никому нет дела до того, что с тобой происходит вне корта — ты должен держаться и делать свою работу как можешь. Поэтому я и горжусь — тем, что дал себе шанс», – приводит слова Дрейпера Punto de Break.

На турнире в Лондоне Джек Дрейпер дошёл до полуфинала, где уступил чеху Иржи Легечке со счётом 4:6, 6:4, 5:7.

Материалы по теме
Карен Хачанов проиграл Бублику в Галле! Российского финала не будет. LIVE!
Live
Карен Хачанов проиграл Бублику в Галле! Российского финала не будет. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android