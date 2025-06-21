Джек Дрейпер — о физическом состоянии: не чувствовал себя нормально ни в один из дней

Пятая ракетка мира британец Джек Дрейпер рассказал о проблемах со своим физическим состоянием во время теннисного турнира в Лондоне.

«Всю неделю я борюсь с физическими проблемами, у меня сейчас ангина. Я не чувствовал себя нормально ни в один из дней. Сделал всё возможное, чтобы вытянуть каждый матч, некоторые из них были очень тяжёлыми. Это объясняет мои перепады по ходу недели, но это нормально, особенно если приходится играть против таких соперников, которые так хорошо подают и действуют. Я горжусь своей позицией. Думаю, я вёл себя профессионально. Как спортсмен, у меня не было другого выбора. Никому нет дела до того, что с тобой происходит вне корта — ты должен держаться и делать свою работу как можешь. Поэтому я и горжусь — тем, что дал себе шанс», – приводит слова Дрейпера Punto de Break.

На турнире в Лондоне Джек Дрейпер дошёл до полуфинала, где уступил чеху Иржи Легечке со счётом 4:6, 6:4, 5:7.