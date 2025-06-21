Иржи Легечка прокомментировал победу над Джеком Дрейпером в 1/2 финала турнира в Лондоне
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30-я ракетка мира чех Иржи Легечка прокомментировал победу над британцем Джеком Дрейпером в полуфинале турнира АТР-500 в Лондоне.
Лондон (м). 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 15:10 МСК
30
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
2 : 1
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Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
«Это многое значит для меня. С таким игроком, как Джек, не сталкиваешься каждый день — он потрясающий боец. Что могу сказать… Я просто хочу поблагодарить публику за то, что сегодня вы были справедливы. Я знаю, что ваш фаворит сегодня проиграл, но я действительно ценю, что вы вели себя честно и даже пару раз аплодировали, когда я хорошо сыграл. Так что да, большое вам спасибо», – сказал Легечка в интервью на корте.
В финале турнира в Лондоне Иржи Легечка сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
Комментарии
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