Александр Бублик одержал волевую победу над Кареном Хачановым в полуфинале Галле

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал травяного турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия). В матче 1/2 финала он обыграл 22-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. В её рамках российский теннисист 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Бублика 18 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале турнира в Галле Бублик сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Соревнования проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.