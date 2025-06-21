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Александр Бублик — Карен Хачанов, результат матча 21 июня 2025, счет 2:1, полуфинал ATP 500 Галле

Александр Бублик одержал волевую победу над Кареном Хачановым в полуфинале Галле
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в финал травяного турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия). В матче 1/2 финала он обыграл 22-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 19:35 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. В её рамках российский теннисист 15 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Бублика 18 эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале турнира в Галле Бублик сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Соревнования проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.

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