«Режим игры на траве активирован». Алькарас — о выходе в финал турнира в Лондоне

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас прокомментировал свою победу в полуфинале турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания) над соотечественником Роберто Баутиста-Агутом (6:4, 6:4).

— После такого матча можно сказать, что режим игры на траве у вас официально включён?

— Думаю, да. Или, по крайней мере, надеюсь на это. Как я говорил в начале турнира, я старался чувствовать себя всё более уверенно с каждым днём. И мне кажется, что я действительно показываю отличный теннис — после каждого матча всё лучше двигаюсь, лучше бью, чувствую удары… И да, выйти в финал турнира в Куинсе — это что-то особенное, в который раз.

Так что, думаю, да — режим игры на траве официально активирован, – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

В финале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой.