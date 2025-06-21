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Даниил Медведев сыграет с Александром Бубликом в финале турнира ATP-500 в Галле

Даниил Медведев сыграет с Александром Бубликом в финале турнира ATP-500 в Галле
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Сегодня, 21 июня, в Галле (Германия) завершились полуфинальные матчи травяного турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований в Германии.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). Финал:

Отметим, что Бублик и Медведев уже побеждали на турнире в Галле. Оба теннисиста вышли в финал турнира категории ATP впервые в текущем сезоне. Однако в 2025 году Александр играл и выигрывал в соревнованиях категории «челленджер».

Турнир категории ATP-500 в Галле проходит с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.

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