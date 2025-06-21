«Последний русский, которого я ещё не обыгрывал». Бублик — о финале с Медведевым в Галле

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался об отношении к сопернику по финальному матчу турнира АТР-500 в Галле (Германия) россиянину Даниилу Медведеву. В полуфинале турнира в Галле Александр Бублик обыграл российского теннисиста Карена Хачанова (4:6, 7:6 (7:5), 6:4).
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— Ты сыграешь с Даниилом, которого пока ни разу не обыгрывал…
– Он, по сути, последний русский, которого я ещё не обыгрывал в своей жизни… Я побеждал всех остальных. Даниил был моим проклятием на протяжении всей карьеры. Но как однажды сказал мне один мудрый человек: каждый раз, когда ты проигрываешь кому-то, математически ты становишься ближе к победе. Будем надеяться, что завтра — тот самый счастливый день, – сказал Бублик в интервью на корте после полуфинального матча турнира.
- 21 июня 2025
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