Кто станет чемпионом турнира ATP-500 в Галле — Медведев или Бублик?

Сегодня, 21 июня, в Галле (Германия) завершились полуфинальные матчи травяного турнира категории ATP-500. В матче за титул сыграют 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель Казахстана, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, Александр Бублик. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионом турнира ATP-500 в Галле?»

Отметим, что Бублик и Медведев уже побеждали на турнире в Галле. Оба теннисиста вышли в финал турнира категории ATP впервые в текущем сезоне. Однако в 2025 году Александр играл и побеждал в соревнованиях категории «челленджер».

Турнир категории ATP-500 в Галле проходит с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.