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Кто станет чемпионом турнира ATP-500 в Галле — Медведев или Бублик?

Кто станет чемпионом турнира ATP-500 в Галле — Медведев или Бублик?
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Сегодня, 21 июня, в Галле (Германия) завершились полуфинальные матчи травяного турнира категории ATP-500. В матче за титул сыграют 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель Казахстана, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, Александр Бублик. В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионом турнира ATP-500 в Галле?»

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что Бублик и Медведев уже побеждали на турнире в Галле. Оба теннисиста вышли в финал турнира категории ATP впервые в текущем сезоне. Однако в 2025 году Александр играл и побеждал в соревнованиях категории «челленджер».

Турнир категории ATP-500 в Галле проходит с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.

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