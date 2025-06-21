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Чесноков поделился ожиданиями от финала турнира в Галле Бублик — Медведев

Чесноков поделился ожиданиями от финала турнира в Галле Бублик — Медведев
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков поделился мнением о финалистах турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). В матче за титул сыграют 11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев и представитель Казахстана, занимающий 45-е место в рейтинге ATP, Александр Бублик.

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Как Бублик обыграл Хачанова. Очень жалко! Бублик сейчас играет в лучший теннис в своей карьере. Наверное, для немецкой публики идеальный финал: Зверев — Бублик или Зверев — Хачанов. Но Медведев сыграл потрясающий матч со Зверевым. Медведев играет сейчас здорово, как игрок первой десятки мира. Он намучился со струнами, сейчас он их поменял.

Бублика всегда трясёт: его то вверх, то вниз. То играет очень здорово, то отвратительно. Из-за этого он скатился до 79-го игрока в мире. А сейчас начал играть в потрясающий теннис: четвертьфинал «Ролан Гаррос», в котором он уступил Синнеру. Для меня финал Бублик — Медведев непредсказуемый. Может быть любой результат. Два игрока находятся в потрясающей форме, и должен быть хороший финал», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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