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Иржи Легечка – о своей подаче на травяном покрытии: работал над ней несколько недель

Иржи Легечка – о своей подаче на травяном покрытии: работал над ней несколько недель
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30-я ракетка мира чех Иржи Легечка рассказал, насколько важным элементом в его игре на траве является подача.

– Сегодня подача была вашим серьёзным оружием, и не только сегодня, но и в течение всей этой недели. Это то, над чем вы особенно концентрировались во время сезона на траве?
– Да, без подачи особо делать нечего, честно говоря. Играть без подачи — совсем непросто. Это действительно тот элемент, над которым я работал последние несколько недель. Я понимал, что при переходе с грунта на траву мне придётся часто использовать этот удар и создавать с его помощью шансы для выигрыша мячей. Так что да, я много над этим трудился, и очень рад, что сегодня это сработало, – сказал Легечка в интервью на корте после полуфинального матча турнира в Лондоне.

Иржи Легечка вышел в финал травяного турнира АТР-500 в Лондоне (Великобритания), где сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча запланирована на 22 июня.

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