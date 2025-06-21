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Александр Бублик сыграет в финале турнира категории ATP впервые с марта 2024 года

Александр Бублик сыграет в финале турнира категории ATP впервые с марта 2024 года
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые с марта 2024 года вышел в финал турнира категории АТР. В текущем сезоне Александр играл только в финалах турниров категории «челленджер».

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Сегодня, 21 июня, в матче 1/2 финала травяного турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), Бублик обыграл 22-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

В финале турнира в Галле Бублик сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Соревнования проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.

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