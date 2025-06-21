Карлос Алькарас стал третьим теннисистом по количеству матчей для 250 побед в АТР-туре

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал третьим теннисистом по общему количеству матчей, необходимых для того, чтобы одержать 250 побед в АТР-туре, сообщает пресс-служба АТР. Он достиг этого результата, обыграв в полуфинале турнира АТР-500 в Лондоне соотечественника Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:4, 6:4.

Для того чтобы добраться до отметки в 250 побед в АТР-туре, Карлосу Алькарасу пришлось провести 311 матчей. Быстрее до отметки в 250 побед добирались лишь семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой, которому потребовалось сыграть для этого 307 матчей, и 23-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль (310 матчей).

В финале турнира в Лондоне Карлос Алькарас сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой.