Фото: Бублик эмоционально отпраздновал победу над Хачановым в полуфинале Галле
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на выход в финал травяного турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), после того, как обыграл 22-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.
Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 19:35 МСК
45
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
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22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Фото: кадр из трансляции
В финале турнира в Галле Бублик сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Соревнования проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.
Отметим, что Александр Бублик впервые с марта 2024 года вышел в финал турнира категории АТР.
Комментарии
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