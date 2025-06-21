Фото: Бублик эмоционально отпраздновал победу над Хачановым в полуфинале Галле

45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на выход в финал травяного турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), после того, как обыграл 22-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Фото: кадр из трансляции

В финале турнира в Галле Бублик сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Соревнования проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.

Отметим, что Александр Бублик впервые с марта 2024 года вышел в финал турнира категории АТР.