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Фото: Бублик эмоционально отпраздновал победу над Хачановым в полуфинале Галле

Фото: Бублик эмоционально отпраздновал победу над Хачановым в полуфинале Галле
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45-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик эмоционально отреагировал на выход в финал травяного турнира АТР-500, проходящего в Галле (Германия), после того, как обыграл 22-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова. Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Галле. 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 19:35 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 4
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Фото: кадр из трансляции

В финале турнира в Галле Бублик сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Соревнования проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.

Отметим, что Александр Бублик впервые с марта 2024 года вышел в финал турнира категории АТР.

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