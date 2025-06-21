Турнир АТР-500 в Лондоне, 2025 год: результаты матчей 21 июня

Сегодня, 21 июня, прошёл шестой игровой день травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-500 в Лондоне (Великобритания). 1/2 финала. Результаты игрового дня 21 июня:

Джек Дрейпер (Великобритания) – Иржи Легечка (Чехия) – 4:6, 6:4, 5:7;

Карлос Алькарас (Испания) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:4, 6:4.

Соревнования в Лондоне проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд составляет € 2,5 млн. Действующим чемпионом турнира является американский теннисист Томми Пол, который в этом году принял решение не защищать титул.