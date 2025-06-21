Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану посетила полуфинальный матч Карлоса Алькараса на турнире в Лондоне

Эмма Радукану посетила полуфинальный матч Карлоса Алькараса на турнире в Лондоне
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану посетила полуфинальный матч пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса на турнире категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). Второй номер мирового рейтинга обыграл своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута (51-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Лондон (м). 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 18:05 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Роберто Баутиста-Агут
51
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

Фото: кадр из трансляции

Ранее стало известно, что Алькарас и Радукану выступят в миксте на US Open. В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. Матчи будут проводиться в нетрадиционном трёхсетовом формате. Первые два сета станут играться до четырёх победных геймов, не будет счёта «больше-меньше». При 4:4 состоится тай-брейк. В случае необходимости третьего сета пройдёт супер-тай-брейк до 10 очков.

Материалы по теме
Мирра и Медведев против Алькараса и Радукану: на US Open будет микст мечты в новом формате
Мирра и Медведев против Алькараса и Радукану: на US Open будет микст мечты в новом формате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android