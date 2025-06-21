Эмма Радукану посетила полуфинальный матч Карлоса Алькараса на турнире в Лондоне

Победительница US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану посетила полуфинальный матч пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса на турнире категории АТР-500 в Лондоне (Великобритания). Второй номер мирового рейтинга обыграл своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута (51-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
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Фото: кадр из трансляции
Ранее стало известно, что Алькарас и Радукану выступят в миксте на US Open. В 2025 году микст пройдёт за неделю до начала турнира в одиночном разряде, с 19 по 20 августа. Матчи будут проводиться в нетрадиционном трёхсетовом формате. Первые два сета станут играться до четырёх победных геймов, не будет счёта «больше-меньше». При 4:4 состоится тай-брейк. В случае необходимости третьего сета пройдёт супер-тай-брейк до 10 очков.
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