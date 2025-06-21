«Такие матчи могут сложиться как угодно». Медведев — о победе над Зверевым в Галле

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода в финал травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). В матче 1/2 финала он обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.

«Все матчи на турнире очень напряжённые. Когда игры проходят в такой обстановке, как сегодня, они могут сложиться как угодно. Всё очень, очень близко по счёту. Я рад, что мне удалось победить. Было тяжело. Он хорошо подаёт. Но у меня были геймы, в которых удалось его сломать», — сказал Медведев после матча.

В матче за титул Медведев сыграет с Александром Бубликом из Казахстана. Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.