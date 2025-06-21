«Такие матчи могут сложиться как угодно». Медведев — о победе над Зверевым в Галле

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после выхода в финал травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия). В матче 1/2 финала он обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4.
|1
|2
|3
|
|6 1
|6
|
|7 7
|4
«Все матчи на турнире очень напряжённые. Когда игры проходят в такой обстановке, как сегодня, они могут сложиться как угодно. Всё очень, очень близко по счёту. Я рад, что мне удалось победить. Было тяжело. Он хорошо подаёт. Но у меня были геймы, в которых удалось его сломать», — сказал Медведев после матча.
В матче за титул Медведев сыграет с Александром Бубликом из Казахстана. Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
- 22 июня 2025
-
00:42
-
00:24
-
00:21
-
00:14
-
00:01
- 21 июня 2025
-
23:59
-
23:44
-
23:32
-
22:51
-
22:46
-
22:30
-
22:24
-
22:24
-
22:20
-
21:55
-
21:55
-
21:34
-
21:34
-
21:24
-
21:18
-
21:09
-
20:58
-
20:44
-
20:29
-
20:09
-
20:06
-
19:59
-
19:52
-
19:39
-
19:38
-
19:31
-
19:14
-
19:11
-
18:57
-
18:46