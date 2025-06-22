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Роддик предположил, кто из американок будет претендовать на победу на Уимблдоне-2025

Роддик предположил, кто из американок будет претендовать на победу на Уимблдоне-2025
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказал мнение, какая из американских теннисисток будет главной претенденткой на победу на Уимблдоне-2025.

«Отбросив жребий, который, хочешь верь, хочешь нет, играет огромную роль на турнирах, мне нравится Мэди Киз. Думаю, она моя претендентка, она опытна и уже добивалась хороших результатов на траве. В прошлом году она была близка к большому успеху, пока не получила травму, если не ошибаюсь, в матче против Паолини — она вела 4-1 в третьем сете, а если ошибаюсь, то совсем чуть-чуть. Но с тех пор она выиграла турнир «Большого шлема», теперь ей будет комфортнее в таких ситуациях.

Также я по-прежнему считаю, что у Джессики Пегулы впереди большой успех на Уимблдоне. Я знаю, что она упустила своё преимущество в матче против Вондроушовой в том году, когда та выиграла», – сказал Роддик в эфире Tennis Channel.

Уимблдон пройдёт с 30 июня по 12 июля.

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