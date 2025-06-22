Турнир АТР-500 в Галле, 2025 год: результаты матчей 21 июня

Вчера, 21 июня, в Галле (Германия) состоялись полуфинальные матчи травяного турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Галле (Германия). 1/2 финала. Результаты 21 июня:

Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия) — 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 6:4;

Александр Бублик (Казахстан) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер. В 2025 году он проиграл Александру Бублику во втором круге.