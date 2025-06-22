Мартина Навратилова рассказала, чем отличалась Петра Квитова во время расцвета её карьеры

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова рассказала, какие особенности игры отличали от остальных теннисисток двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» чешку Петру Квитову во времена расцвета её карьеры.

«Не думаю, что она сознательно пыталась меня копировать, но она переняла некоторые вещи, которые смогла применить в своей игре — и сделала это блестяще. Когда она была в форме — вау, я бы не захотела играть против неё.

У неё была отличная статистика, и она доминировала в финалах. Подача левой рукой помогает, потому что мяч уходит с корта от бэкхенда, ещё сильнее это происходит на траве. У неё были мощнейшие удары с задней линии. И она умела играть у сетки — принимала короткие мячи и шла вперёд.

Петра не была самой быстрой на корте, но достаточно быстрой, чтобы успеть занять позицию для удара. Она была непредсказуемой и владела всеми ударами — форхенд по линии, по диагонали, бэкхенд по линии, по диагонали, срезка, когда нужно. Она диктовала условия. Мягкая кисть. У неё было всё», – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

Ранее Петра Квитова сообщила, что завершит свою игровую карьеру после US Open – 2025.