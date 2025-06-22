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Карлос Алькарас: показываю свой лучший теннис, когда выхожу на корт с улыбкой

Карлос Алькарас: показываю свой лучший теннис, когда выхожу на корт с улыбкой
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал, как позитивный настрой и радость от игры помогают ему показывать свой лучший теннис.

«Знаете, дома, в моей семье, мы всегда всё делаем с огромной энергией, с отличным настроем. Я всегда говорил, что люблю играть в теннис, люблю выходить на корт, выступать для зрителей, дарить им удовольствие от просмотра тенниса, от моих матчей. Я обожаю это.

И каждый раз, когда выхожу на корт с улыбкой, я показываю свой лучший теннис, честно говоря. Так что я просто стараюсь делать именно это — получать удовольствие, приносить радость на корт. Думаю, именно поэтому у меня и появляются хорошие результаты», – сказал Алькарас в интервью на корте после полуфинального матча турнира АТР-500 в Лондоне.

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