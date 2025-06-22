Кузнецова рассказала, игрокам из каких стран предлагают самые высокооплачиваемые контракты

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира из России Светлана Кузнецова рассказала, из чего состоит доход теннисистов.

«Суммы, которые получают теннисисты, очень сильно разнятся — всё зависит от популярности, рейтинга и даже страны происхождения. Американским и канадским игрокам, например, чаще платят больше всех по контрактам. Мужчинам, как правило, тоже платят больше, чем женщинам.

Если бы я не прошла уровень челленджеров, думаю, моя карьера продлилась бы недолго. Но, конечно, все люди разные: кто-то просто любит теннис и играет в челленджерах годами — для души. Хотя на жизнь этим не заработаешь. Меня, честно скажу, никакой сторонний спонсор не находил. Слава богу, меня всё время поддерживал и финансировал мой папа — он и был моим главным спонсором в начале пути.

Первый настоящий контракт по одежде у меня появился с брендом Fila, а ракетки Head пришли в мою жизнь примерно в 18 лет. Поэтому какими-то выдающимися, громкими контрактами я похвастаться не могу. У девчонок из других стран — особенно из США, Франции, Японии — контракты были, конечно, куда весомее», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.