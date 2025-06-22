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Кузнецова рассказала, игрокам из каких стран предлагают самые высокооплачиваемые контракты

Кузнецова рассказала, игрокам из каких стран предлагают самые высокооплачиваемые контракты
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира из России Светлана Кузнецова рассказала, из чего состоит доход теннисистов.

«Суммы, которые получают теннисисты, очень сильно разнятся — всё зависит от популярности, рейтинга и даже страны происхождения. Американским и канадским игрокам, например, чаще платят больше всех по контрактам. Мужчинам, как правило, тоже платят больше, чем женщинам.

Если бы я не прошла уровень челленджеров, думаю, моя карьера продлилась бы недолго. Но, конечно, все люди разные: кто-то просто любит теннис и играет в челленджерах годами — для души. Хотя на жизнь этим не заработаешь. Меня, честно скажу, никакой сторонний спонсор не находил. Слава богу, меня всё время поддерживал и финансировал мой папа — он и был моим главным спонсором в начале пути.

Первый настоящий контракт по одежде у меня появился с брендом Fila, а ракетки Head пришли в мою жизнь примерно в 18 лет. Поэтому какими-то выдающимися, громкими контрактами я похвастаться не могу. У девчонок из других стран — особенно из США, Франции, Японии — контракты были, конечно, куда весомее», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

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