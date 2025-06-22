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«Сбежим и откроем фудтрак». Циципас иронично поддержал Бадосу в социальных сетях

«Сбежим и откроем фудтрак». Циципас иронично поддержал Бадосу в социальных сетях
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25-я ракетка мира грек Стефанос Циципас иронично ответил на одно из сообщений своей девушки испанской теннисистки Паулы Бадосы в социальной сети Х после того, как она снялась с турнира WTA-500 в немецком Берлине из-за травмы.

«Я так устала от всего этого…» — написала Бадоса в своём аккаунте.

«Сбежим и откроем фудтрак, который продаёт только завтраки из хлопьев, никогда не стоит дважды в одном и том же месте и принимает в качестве оплаты только комплименты», – ответил ей Циципас.

Паула Бадоса была вынуждена сняться из-за травмы с матча 1/4 финала турнира в Берлине с китаянкой Ван Синьюй при счёте 1:6. Также испанка отказалась от участия в турнира WTA-500 в немецком Бад-Хомбурге, который пройдёт с 22 по 28 июня.

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