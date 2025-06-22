Медведев высказался о Бублике перед финалом турнира в Галле

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о представителе Казахстана Александре Бублике перед их финальным матчем на турнире в Галле.

«Если говорить об Александре Бублике, он только что провёл лучший турнир в карьере на «Ролан Гаррос», и это при том, что грунт — не его любимое покрытие. Завтра мне придётся выдать лучшую версию себя, если хочу побороться за титул», — приводи слова Медедева Punto de Break.

Напомним, Бублик на «Ролан Гаррос» дошёл до четвертьфинала, где проиграл итальянцу Яннику Синнеру.

Соревнования в Галле проходят с 16 по 22 июня, призовой фонд — € 2 522 220. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.