Турсунов — о финале Лондона: не понимаю, за счёт чего Легечка может обыграть Алькараса

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о предстоящем финале травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), в котором встретятся испанец Карлос Алькарас и Иржи Легечка из Чехии.

«Карлос, кажется, не тот игрок, который приезжает только ради галочки. Если приехал, то будет стараться максимально выложиться, где-то он даже излишне выкладывается. Часто травмы, какие-то ненужные в долгосрочной перспективе. Я не понимаю, за счёт чего Легечка может его обыграть», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.

Финал турнира в Лондоне состоится сегодня, 22 июня. Его начало запланировано на 16:00 мск.