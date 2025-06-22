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Турсунов — о финале Лондона: не понимаю, за счёт чего Легечка может обыграть Алькараса

Турсунов — о финале Лондона: не понимаю, за счёт чего Легечка может обыграть Алькараса
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Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о предстоящем финале травяного турнира категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания), в котором встретятся испанец Карлос Алькарас и Иржи Легечка из Чехии.

Лондон (м). Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Иржи Легечка
30
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

«Карлос, кажется, не тот игрок, который приезжает только ради галочки. Если приехал, то будет стараться максимально выложиться, где-то он даже излишне выкладывается. Часто травмы, какие-то ненужные в долгосрочной перспективе. Я не понимаю, за счёт чего Легечка может его обыграть», — сказал Турсунов в эфире BB Tennis.

Финал турнира в Лондоне состоится сегодня, 22 июня. Его начало запланировано на 16:00 мск.

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