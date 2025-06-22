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Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 22 июня

Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 22 июня
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Сегодня, 22 июня, стартует травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Первый круг. Расписание 22 июня (время — московское):

  • 12:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Мария Саккари (Греция);
  • 13:30. Марта Костюк (Украина) — Эмма Наварро (США);
  • 17:00. Лейла Фернандес (Канада) — Татьяна Мария (Германия);
  • 18:30. Элина Свитолина (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.

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