Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге, 2025 год: расписание игрового дня 22 июня

Сегодня, 22 июня, стартует травяной турнир категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Бад-Хомбурге. Первый круг. Расписание 22 июня (время — московское):

12:00. Юлия Путинцева (Казахстан) — Мария Саккари (Греция);

13:30. Марта Костюк (Украина) — Эмма Наварро (США);

17:00. Лейла Фернандес (Канада) — Татьяна Мария (Германия);

18:30. Элина Свитолина (Украина) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Турнир в Бад-Хомбурге проходит с 22 по 28 июня. Действующей чемпионкой соревнований является российская теннисистка Диана Шнайдер, в прошлогоднем финале обыгравшая хорватку Донну Векич.