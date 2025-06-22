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«Был сфокусирован на матче и не видел её». Алькарас — о присутствии Радукану на трибунах

«Был сфокусирован на матче и не видел её». Алькарас — о присутствии Радукану на трибунах
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился впечатлениями от присутствия британской теннисистки Эммы Радукану на полуфинальном матче турнира АТР-500 в Лондоне с соотечественником Роберто Баутиста-Агутом.

Лондон (м). 1/2 финала
21 июня 2025, суббота. 18:05 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Роберто Баутиста-Агут
51
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

– Ваша напарница по миксту Эмма Радукану была на арене и смотрела ваш матч. Вы знали об этом? Удалось ли вам поговорить с ней после?
– Нет, мне не удалось. Правда, я видел в социальных сетях, что она приходила посмотреть мою игру. Но я был сфокусирован на матче и не видел её (улыбается). Очень рад, что она пришла посмотреть игру.

– Может быть, вам стоит посетить какие-нибудь её матчи перед стартом US Open? Например, на Уимблдоне.
– Это зависит от расписания. У меня есть тренировки, есть игры. Я был бы рад сходить на её матч, если у меня будет на это время и не надо будет ничего делать. Я каждый раз смотрю её матчи по телевизору, когда у меня есть возможность. Так что посмотреть игру вживую было бы весело, – сказал Алькарас на пресс-конференции после полуфинального матча турнира в Лондоне.

Карлос Алькарас вышел в финал турнира в Лондоне, где сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой. Встреча запланирована на 22 июня.

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