Александр Бублик гарантировал себе посев на Уимблдоне-2025

Казахстанский теннисист Александр Бублик будет сеяным игроком на Уимблдоне-2025. После выхода в финал травяного турнира в Галле (Германия) Александр поднимется как минимум на 35-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Напомним, посев на турнирах «Большого шлема» получают 32 теннисиста. С турнира снялись француз Артюр Фис (15-я ракетка мира), норвежец Каспер Рууд (16) и американец Себастьян Корда (26).

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).