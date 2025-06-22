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Александр Бублик гарантировал себе посев на Уимблдоне-2025

Александр Бублик гарантировал себе посев на Уимблдоне-2025
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Казахстанский теннисист Александр Бублик будет сеяным игроком на Уимблдоне-2025. После выхода в финал травяного турнира в Галле (Германия) Александр поднимется как минимум на 35-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Напомним, посев на турнирах «Большого шлема» получают 32 теннисиста. С турнира снялись француз Артюр Фис (15-я ракетка мира), норвежец Каспер Рууд (16) и американец Себастьян Корда (26).

Матчи основного турнира Уимблдона-2025 пройдут с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде является испанский теннисист Карлос Алькарас. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича в трёх партиях со счётом 6:1, 6:2, 7:6 (7:4).

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