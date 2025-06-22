Марин Чилич побил рекорд Маррея, выиграв титул на «челленджере» в Великобритании

Чемпион US Open — 2014, бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 101-ю строчку мирового рейтинга, победил на травяном турнире серии «челленджер» в Ноттингеме (Великобритания). В субботу, 21 июня, в финале он одолел японца Синтаро Мочизуки со счётом 6:2, 6:3.

Марин Чилич установил рекордное достижение, победив в Ноттингеме. Он стал самым возрастным игроком, которому удалось выиграть титул на «челленджере» на траве.

Ранее рекорд принадлежал трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» британцу Энди Маррею — 36 лет 1 месяц (в 2023 году). Чиличу сейчас 36 лет 8 месяцев.