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Марин Чилич побил рекорд Маррея, выиграв титул на «челленджере» в Великобритании

Марин Чилич побил рекорд Маррея, выиграв титул на «челленджере» в Великобритании
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Чемпион US Open — 2014, бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 101-ю строчку мирового рейтинга, победил на травяном турнире серии «челленджер» в Ноттингеме (Великобритания). В субботу, 21 июня, в финале он одолел японца Синтаро Мочизуки со счётом 6:2, 6:3.

Марин Чилич установил рекордное достижение, победив в Ноттингеме. Он стал самым возрастным игроком, которому удалось выиграть титул на «челленджере» на траве.

Ранее рекорд принадлежал трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» британцу Энди Маррею — 36 лет 1 месяц (в 2023 году). Чиличу сейчас 36 лет 8 месяцев.

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