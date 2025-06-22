Ольховский назвал фаворита матча между Медведевым и Бубликом в финале турнира в Галле

Бывший советский теннисист Андрей Ольховский считает россиянина Даниила Медведева фаворитом в финальном матче турнира в Галле (Германия) с Александром Бубликом из Казахстана.

«Если мы возьмём предысторию, фаворитом финала в Галле является Медведев с семью победами над Бубликом по личным встречам. Ещё у меня большой вопрос, насколько Бублик восстановится после вчерашнего матча — всё-таки он закончил значительно позднее, чем Даниил. У Медведева тоже был тяжёлый и продолжительный матч, но эти более поздние окончания немного выбивают, потому что там ещё всякие процедуры.

По игре Бублик мне реально понравился. На протяжении последних трёх месяцев это вообще другой теннисист, который реально сейчас на подъёме и очень уверен. Если Александр восстановится, то окажет сопротивление Медведеву. Дане будет непросто в том плане, что Бублик играет в очень рваном темпе. То есть он бьёт, укорачивает, снизу подаёт, на второй подаче рискует — к такому тяжело приспособиться. У Дани преимущество в стабильности. Раньше у Бублика череда ошибок была более выраженной. Сейчас — менее, но по всем прогнозам Даниил — фаворит. Однако матч будет очень сложным», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.