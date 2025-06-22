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Веснина высказалась о предстоящем матче Медведева и Бублика в финале турнира в Галле

Веснина высказалась о предстоящем матче Медведева и Бублика в финале турнира в Галле
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина поделилась мнением о предстоящем финале турнира АТР-500 в немецком Галле, в котором встретятся россиянин Даниил Медведев и казахстанский теннисист Александр Бублик.

Галле. Финал
22 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Александр Бублик
45
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
11
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«У Дани хорошая статистика против Бублика. Сам Александр признался, что Медведев — единственный россиянин, которого он не обыгрывал. У него с ним хорошо получается играть. Рада, что Даня сумел выйти в финал — всё-таки больше года не доходил до такой стадии. Наконец-то он разомкнул этот дурацкий замкнутый круг! Была классная победа в полуфинале над Сашей Зверевым: непростой матч, но Даня не расслабился даже после матчбола во втором сете. Очень ждём этого финала. Мне кажется, будет очень интересный матч.

Я думаю, что Даня является фаворитом в финале. Хотя игра Саши Бублика на траве более адаптивна к этому покрытию. Но все знают, что Даниил игрок такого уровня и характера, который может говорить о ненависти к траве, грунту или ещё чему-то, но всё равно выходить и бороться. Поэтому для победы над Медведевым всегда нужны какие-то экстраусилия. Для Бублика это тоже большой результат. Он выигрывал в Галле. Медведев — фаворит, но вполне возможно, что будут три сета. Игра Бублика на траве смотрится более ярко, чем Даниила, но Медведев здорово умеет подстраиваться под соперника и разваливать его игру», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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