Даниил Медведев высказался о том, что выиграл 12 из 14 последних матчей со Зверевым

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём значительном преимуществе в противостоянии с немцем Александром Зверевым. Россиянин выиграл 12 из последних 14 очных встреч игроков.
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«Каждый раз, когда мы встречаемся, сходится множество факторов. Если вы обратили внимание, большинство матчей проходят в упорной борьбе. Когда матч напряжённый, как сегодня, победить может любой.
Со мной происходило то же самое в тех матчах, где я проигрывал ему. Однажды у нас было 3:3 в решающем сете, у меня был брейк-пойнт, но в итоге я проиграл 3:6. Наши матчи всегда очень равные, близкие, но я рад, что в последнее время мне удаётся лучше контролировать игру и добиваться победы. С ним всегда тяжело — он универсальный игрок с мощной подачей, любой розыгрыш может стать решающим, если потерять концентрацию», — приводит слова Медведева Punto de Break.
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