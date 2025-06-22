Даниил Медведев высказался о том, что выиграл 12 из 14 последних матчей со Зверевым

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своём значительном преимуществе в противостоянии с немцем Александром Зверевым. Россиянин выиграл 12 из последних 14 очных встреч игроков.

«Каждый раз, когда мы встречаемся, сходится множество факторов. Если вы обратили внимание, большинство матчей проходят в упорной борьбе. Когда матч напряжённый, как сегодня, победить может любой.

Со мной происходило то же самое в тех матчах, где я проигрывал ему. Однажды у нас было 3:3 в решающем сете, у меня был брейк-пойнт, но в итоге я проиграл 3:6. Наши матчи всегда очень равные, близкие, но я рад, что в последнее время мне удаётся лучше контролировать игру и добиваться победы. С ним всегда тяжело — он универсальный игрок с мощной подачей, любой розыгрыш может стать решающим, если потерять концентрацию», — приводит слова Медведева Punto de Break.