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Роддик — о миксте на US Open — 2025: он привлечёт больше внимания к парным играм

Роддик — о миксте на US Open — 2025: он привлечёт больше внимания к парным играм
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Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о том, насколько микст на Открытом чемпионате США – 2025 может повлиять на развитие популярности парного тенниса.

«Люди говорили, что нам нужно развивать парный разряд, потому что его почти никто не смотрит. Теперь у нас есть там по девять лучших теннисистов как среди мужчин, так и среди женщин, величайших звёзд мира — и даже больше, и это точно привлечёт больше внимания к парным играм.

Отнимает ли это рабочие места у профессиональных парников, которые как бы живут этим туром? Да, отнимает. Но если ваша основная цель – развитие парного тенниса, то нет лучшего способа, чем привлечь к нему крупнейших звёзд мира и показывать это в прайм-тайм на ESPN, в преддверии US Open», – приводит слова Роддика Tennis Up To Date.

Своё участие в миксте подтвердили практически все игроки, занимающие ведущие позиции в рейтингах АТР и WTA. Матчи смешанного парного разряда на US Open пройдут 19 и 20 августа, а соревнования во всех остальных разрядах — с 24 августа по 7 сентября.

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