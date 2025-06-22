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Тони Надаль назвал теннисиста, который может остановить Синнера и Алькараса на Уимблдоне

Тони Надаль назвал теннисиста, который может остановить Синнера и Алькараса на Уимблдоне
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Испанский специалист Тони Надаль рассказал, какой из теннисистов может обыграть лидеров рейтинга АТР итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса на Уимблдоне.

«Обычно все ожидают финал Синнер — Алькарас, но мы говорим об особенном турнире. На «Шлемах» всегда бывают сюрпризы. Если попадается такой соперник, как Бен Шелтон или ещё кто-то, кто в этот день здорово попадает по мячу, могут проиграть даже главные фавориты. Трава — коварное покрытие, на котором матч может очень быстро выйти из-под контроля», – приводит слова Тони Надаля Tennis 365.

Турнир мужского одиночного разряда Уимблдона-2025 пройдёт с 30 июня по 13 июля.

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