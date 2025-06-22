Тони Надаль — о поражении Синнера от Бублика: ему не хватает стабильности после паузы

Испанский специалист Тони Надаль высказал мнение о причинах поражения итальянца Янника Синнера в первом круге теннисного турнира в Галле (Германия) от казахстанского теннисиста Александра Бублика (6:3, 4:6, 3:6).

«Поражение от Бублика — это следствие финала в Париже? Не думаю. Это была другая ситуация, другое покрытие, другой соперник. Возможно, Синнеру пока не хватает стабильности после паузы, но не будем забывать, что он сыграл два финала — на «Мастерсе» и на «Шлеме» — с тех пор, как вернулся. Не думаю, что это поражение на траве может как-то пошатнуть его путь на Уимблдоне или повлиять на остальную часть сезона. Синнер начнёт отсчёт отсюда», – приводит слова Тони Надаля Ubitennis.

Напомним, Янник Синнер был отстранён от соревнований с февраля по май 2025 года из-за антидопинговых нарушений.