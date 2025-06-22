Кирьос: если бы действовал немного иначе, я бы выиграл Уимблдон-2022

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что мог бы выиграть Уимблдон. В финале турнира в 2022 году Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).

«Тот факт, что я вышел в финал турнира «Большого шлема», чертовски крут. Это то, чем я смогу поделиться со своими детьми и внуками и показать им, что всё возможно. Корты вокруг моего дома были в основном бетонные с трещинами, так что то, что я был в финале «Шлема», — это просто сумасшествие.

Всё решили всего несколько очков. Если бы я действовал немного по-другому, у меня был бы титул Уимблдона. Но нет ничего постыдного в том, чтобы проиграть величайшему игроку всех времён. Часто ли я об этом думаю? Да. Думаю ли я о том, что мог бы сделать иначе? Да. Мог ли я подготовиться лучше? Нет. Я был потрясающе готов», — приводит слова Кирьоса The Guardian.