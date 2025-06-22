Александр Бублик — Даниил Медведев: онлайн-трансляция финала турнира в Галле

Сегодня, 22 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоится финальный матч между казахстанским теннисистом 45-й ракеткой мира Александром Бубликом и россиянином Даниилом Медведевым, занимающим 11-ю строчку мирового рейтинга ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Даниил Медведев, которая начнётся не ранее 16:00 мск.
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Счёт личных встреч теннисистов 7-0 в пользу Даниила. Впервые он выиграл у Александра на челленджере в Казани в 2016 году. Затем Медведев побеждал Бублика в Санкт-Петербурге в том же сезоне, на «Ролан Гаррос» — 2021, на Олимпиаде в Токио летом того же 2021-го, на «Мастерсе» в Торонто 2021 года, в Дубае-2023 и в Мадриде-2024. За все очные матчи Бублик выиграл лишь один сет — в Торонто-2021.
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