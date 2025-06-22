«Это невероятно». Карлос Алькарас — о 250-й победе в АТР-туре

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился эмоциями после того, как узнал, что стал третьим теннисистом после Джона Макинроя и Джимми Коннорса по наименьшему количеству матчей для достижения 250 побед в карьере.

«Я очень рад присоединиться к этой группе легенд и стать третьим, кто так быстро добрался до 250 побед. Это невероятно. Мы не придаём большого значения статистике, но когда узнаёшь такие вещи — это действительно приятно», – приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

Отметим, Карлосу Алькарасу потребовалось провести 311 матчей, чтобы добраться до отметки в 250 побед. Джон Макинрой провёл 307 матчей, а Джимми Коннорс — 310 игр.