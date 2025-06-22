Александр Бублик — Даниил Медведев: история противостояния перед финалом турнира в Галле

Сегодня, 22 июня, на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия) состоится финальный матч между казахстанским теннисистом 45-й ракеткой мира Александром Бубликом и россиянином Даниилом Медведевым, занимающим 11-ю строчку мирового рейтинга ATP.

Счёт личных встреч 7-0 в пользу Даниила (6-0 в матчах на уровне ATP-тура). За все эти матчи Александр лишь один сет взял — в Торонто-2021. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей очных матчей Бублика и Медведева:

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Александр Бублик — Даниил Медведев, которая начнётся не ранее 16:00 мск.